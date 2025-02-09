В Москве в ближайшие дни будет сильно давить

До середины следующей недели в Москве ожидается «супервысокое» атмосферное давление. Об этом агентству «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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