В Венгрии сообщили о превращении ЕС в диктаторскую империю крайних либералов

Депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи назвал неприемлемым возможное лишение страны права голоса в Совете Евросоюза (ЕС) из-за блокировки выделения Украине €50 млрд.
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