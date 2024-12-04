Нижегородцы сдали мелочь на 3,8 миллиона рублей за время осенней «Монетной недели»

Наиболее часто жители приносили монеты номиналом 1 и 10 рублей В октябре жители Нижегородской области в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» сдали в банки 964 тысячи монет на общую сумму 3,8 миллиона рублей.
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