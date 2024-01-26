ПДС ´Формирование информационно-образовательной среды учреждения образования´.

23 января 2024 года в гимназии прошло заседание постоянно действующего семинара-практикума для заместителей директора по учебной работе по теме ´Формирование информационно-образовательной среды учреждения общего среднего образования´.
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