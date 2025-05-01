Федеральные трассы в Волгоградской области будут работать в особом режиме в период майских праздников.
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Федеральные трассы в Волгоградской области будут работать в особом режиме в период майских праздников.