«Молдовагаз» запросит уменьшение тарифа для потребителей

Завтра, 26 апреля, АО «Молдовагаз» обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике. «Молдовагаз» запросит уменьшение конечного тарифа на природный газ для бытовых потребителей и экономических агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии