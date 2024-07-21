Паша Техник принёс свои извинения за то, что сорвал концерт в Казани. Как мы помним, артист должен был выступить в одном из казанских клубов, но в последний момент его не оказалось на месте.
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Паша Техник принёс свои извинения за то, что сорвал концерт в Казани. Как мы помним, артист должен был выступить в одном из казанских клубов, но в последний момент его не оказалось на месте.