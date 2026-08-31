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Царьград

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"Путин опять победил": Во Франции указали на унижение Урсулы фон дер Ляйен

"Путин опять победил": Во Франции указали на унижение Урсулы фон дер Ляйен

Во Франции указали на явное унижение Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона. Им стал референдум в Исландии, по итогам которого страна отказалась от идеи вступления в ЕС.

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