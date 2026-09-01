Ландо Норрис: Борьба за титул? Если Mercedes начнется ошибаться, то…PirelliДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис верит в возможность защитить свой титул, несмотря на отставание в 83 очка от лидера Кими Антонелли.