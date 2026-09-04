Омск
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Омск

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«За пять минут – 17 млн»: китайский блогер-миллиардер продает омские товары на ВЭФ

Топ-блогер КНР ДаньДань, аудитория которой превышает 100 млн человек, презентует сухое молоко «Любимо» и чипсы «Драйв» на фестивале «Сделано в России».

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