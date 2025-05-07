МИД РФ осудил отказ стран Балтии пропустить самолет Вучича в Москву

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В Министерстве иностранных дел России назвали решение Литвы и Латвии заблокировать пролет самолета президента Сербии Александра Вучича в воздушном пространстве этих стран вопиющим примером политизированных ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии