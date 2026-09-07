Президент Россоюзспаса Дударев: риски в горах существуют и зимой, и летом

Восхождения в горы могут быть опасными во все времена года. Об этом 360.ru предупредил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.
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