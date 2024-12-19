Блинкен назвал условия для вступления Украины в НАТО

Украина добьется членства в НАТО, если выполнит определенные условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, трансляция велась на YouTube-канале Госдепа Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии