Орловский радиотелевизионный передающий центр залило фекалиями на 1,7 млн

Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») в Орле понесло значительные убытки в результате затопления радиотелевизионного передающего центра фекальными водами и прочими нечистотами.
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