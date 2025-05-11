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Орловский радиотелевизионный передающий центр залило фекалиями на 1,7 млн

Орловский радиотелевизионный передающий центр залило фекалиями на 1,7 млн

Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») в Орле понесло значительные убытки в результате затопления радиотелевизионного передающего центра фекальными водами и прочими нечистотами.

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