Япония намерена заменить финансирование USAID в некоторых украинских проектах

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования программ в сфере энергетики и инфраструктуры на Украине, деньги на которые ранее выделяло Агентство США по международному развитию (USAID).
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