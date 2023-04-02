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Эксперт оценила влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири – 2»

Эксперт оценила влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири – 2»

Директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова 2 апреля заявила, что российский трубопроводный газ по «Силе Сибири – 2» выглядит для Китая более привлекательным, чем сжиженный природный газ из потенциально недружественных стран.

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