Эксперт оценила влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири – 2»

Директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова 2 апреля заявила, что российский трубопроводный газ по «Силе Сибири – 2» выглядит для Китая более привлекательным, чем сжиженный природный газ из потенциально недружественных стран.