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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» сыграет с «Рубином». Приходите поддержать команду в домашней игре с казанцами!

Матч пройдет в среду, 30 августа, в 18:30 на стадионе «Арена Химки». «Родина» по итогам семи туров расположилась на 14-м месте, имея в активе четыре очка.

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