Медведев рассказал, как евротолстяки ЕС будут кормить новых микрочленов

Владимир Путин, президент России — Четкая организация выборов, их открытое, честное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии