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Аргументы и Факты

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Зеленский в бункере: мощные взрывы загнали Киев под землю

Зеленский в бункере: мощные взрывы загнали Киев под землю

Удары по военным объектам в Киеве и окрестностях заметно усиливаются, Владимир Зеленский прячется. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.

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