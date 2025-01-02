Повезло так повезло! 1 млрд рублей выиграл житель Сахалина в новогодней лотерее «Русское лото». Он купил билет всего за 100 рублей.
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Повезло так повезло! 1 млрд рублей выиграл житель Сахалина в новогодней лотерее «Русское лото». Он купил билет всего за 100 рублей.