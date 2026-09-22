ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 59,68%

Явка на выборы в Госдуму по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%. Об этом сообщил член ЦИК России Павел Андреев в ходе выступления на IV Международном форуме «Диалог о фейках», где показал презентацию с данными о явке избирателей.
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