Леброн Джеймс: рекордное 21-е включение в символическую сборную НБА

Леброн Джеймс включён во вторую символическую сборную НБА в 21-й раз подряд. В возрасте 40 лет он продолжает устанавливать рекорды, набрав 50 000 очков за карьеру и продлив результативную серию до 1292 игр.
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