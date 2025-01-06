10 стыдных вопросов о лекарствах: отвечает провизор Виктория Буева

Вера Ванидовская

Тетя пишет о дженериках. И не пишет главного. Европа нам продает формулу лекарства. Но никогда не продает технологию изготовления. Вот и получаются часто наши дженерикт г... Грязные. Побочные по факту больше. Да наши ещё поэкономят на изготовлении. Вот у меня муж пьет нрмодипин венгерский оригинальный. Как только попробовали наш Амлодипин с каким-то другим торговым названием, то толку не было, дозу нужно было вдвое увеличить и аллергия началась. И так- всегда и везде.