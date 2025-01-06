Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. В этой серии статей известные эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.
10 стыдных вопросов о лекарствах: отвечает провизор Виктория Буева
Комментарии
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Вера Ванидовская
Лукавая статья
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14 час.
Вера Ванидовская
Тетя пишет о дженериках. И не пишет главного. Европа нам продает формулу лекарства. Но никогда не продает технологию изготовления. Вот и получаются часто наши дженерикт г... Грязные. Побочные по факту больше. Да наши ещё поэкономят на изготовлении. Вот у меня муж пьет нрмодипин венгерский оригинальный. Как только попробовали наш Амлодипин с каким-то другим торговым названием, то толку не было, дозу нужно было вдвое увеличить и аллергия началась. И так- всегда и везде.
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14 час.
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