Австрийский канцлер: мы с Путиным поговорили прямо и жёстко

На пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Австрии Карл Нехаммер сделал пессимистический вывод: "Российская армия готовится к наступлению на востоке Украины, — заявил Нехаммер журналистам.
На пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Австрии Карл Нехаммер сделал пессимистический вывод: "Российская армия готовится к наступлению на востоке Украины, — заявил Нехаммер журналистам.
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