Мелкие бесы: как Зеленский и Джонсон мстят Германии за прошлые обиды

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере унизил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: он отказался принять его в Киеве вместе с другими европейскими политиками.
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