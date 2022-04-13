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Мелкие бесы: как Зеленский и Джонсон мстят Германии за прошлые обиды

Мелкие бесы: как Зеленский и Джонсон мстят Германии за прошлые обиды

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере унизил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: он отказался принять его в Киеве вместе с другими европейскими политиками.

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