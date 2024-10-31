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Регионы России

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Женщина погибла при наезде автомобиля "Омода" в Камышловском районе

Женщина погибла при наезде автомобиля "Омода" в Камышловском районе

ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером, 30 октября, в Камышловском районе. По данным ГИБДД, 64-летняя женщина была насмерть сбита автомобилем Omoda C5, который двигался со скоростью 50 км/ч.

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