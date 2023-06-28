В Ростовской области осудили виновника дорожной аварии с двумя погибшими и одним пострадавшем

Автомобилист отправится на длительный срок в исправительную колонию общего режима.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в прошлом году на автодороге между селом Николаевка Неклиновского района и Таганрогом в Ростовской области.
Автомобилист отправится на длительный срок в исправительную колонию общего режима.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в прошлом году на автодороге между селом Николаевка Неклиновского района и Таганрогом в Ростовской области.
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