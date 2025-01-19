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Приметы и традиции, которых придерживаются на Иоанна Крестителя 20 января 2025 года

Приметы и традиции, которых придерживаются на Иоанна Крестителя 20 января 2025 года

Приметы и традиции, которых придерживаются на Иоанна Крестителя 20 января 2025 года Анна МалекПрогнозы, основанные на народных традициях, касающиеся церковного праздника Иоанна Крестителя, который будет отмечаться 20 января 2025 года, продолжают сохранять свою значимость и могут предоставить подсказки о погоде в ближайшие дни.

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