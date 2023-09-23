Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООН

Надежда

Для зенарика это уже привычно, ползать по миру и петь мантру про "российского агрессора", поэтому последняя его поездка просто позорная! Смотреть на это, искаженное гримассой, лицо-маску просто смешно, как будто смотришь очередную придуманную сценку кварталом 95!) И увеличивает дозу зеля потому, что понимает какая дальнейшая судьба его ждет...