Российские СМИ в основном обратили внимание на полупустой зал Генассамблеи во время выступления Зеленского, заявление президента Польши Дуды, сравнившего Украину с утопающим, который готов утопить спасателя, зерновой конфликт между Варшавой и Киевом А еще отказ конгресса США предоставить президенту Украины трибуну для выступления перед американскими законодателями.
Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООН
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Виктор Рыбаков
Он и будет утираться до бесконечности,пока Россия это позволяет...
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11 час.
Надежда
Для зенарика это уже привычно, ползать по миру и петь мантру про "российского агрессора", поэтому последняя его поездка просто позорная! Смотреть на это, искаженное гримассой, лицо-маску просто смешно, как будто смотришь очередную придуманную сценку кварталом 95!) И увеличивает дозу зеля потому, что понимает какая дальнейшая судьба его ждет...
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9 час.
Homo Sapiens
пропади он пропадом!
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5 час.
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