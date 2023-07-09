Закон, порядок, государство

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Поздравления с Днем свадьбы и Днем семьи, любви и верности принимают молодые семьи полицейских из Юрьев-Польского и Собинского районов

В каждом отделе МВД России во Владимирской области есть семьи, которые появились благодаря службе. В Юрьев-Польском районе накануне праздника Святых Петра и Февронии стало на две семьи правоохранителей больше.

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