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«Интер», «Ювентус», «Реал», «Барса», «Наполи», «Рома» и «Лацио» выразили соболезнования в связи со смертью Барези

Европейские клубы выразили соболезнования в связи со смертью экс-защитника «Милана» и сборной Италии Франко Барези.

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