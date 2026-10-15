Глава Банка России заявила, что основным источником финансирования новых инвестиционных фондов должны стать средства частных инвесторов, тогда как пенсионные накопления и ресурсы страховых фондов следует рассматривать как дополнительный капитал.
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