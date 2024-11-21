Есть погибшие и раненные. ВСУ атаковали командный пункт группировки "Север"

ВВ

Василий Васильев

Это война. И каждый раз, когда хохлы бьют по нашим штабам и позициям, надо вспоминать, что это просто война. Зачем писать об этом - непонятно. Лучше бы писали о том, каковы наши потери при наступлении, а то пишут только о потерях хохлов.