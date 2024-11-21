Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Ответ один -в плен не брать ,вешать на первой осине!Не прошло и недел...
  • Вячеслав Денисов
    Наше кривосудие вообще либерально относится к убийцам, насильникам и прочим уголовникам, ибо они власти не угрожают, ...У Скопинского ман...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну почему ядерная война, Россия вполне может в научных целях запустить Сармат, не с ядерной боеголовкой, по Йеллоусто...Вашингтон допусти...

Есть погибшие и раненные. ВСУ атаковали командный пункт группировки "Север"

Есть погибшие и раненные. ВСУ атаковали командный пункт группировки "Север"

ВСУ атаковали командный пункт группировки "Север" в Курской области. Есть погибшие и раненные.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с экстренным сообщением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Это война. И каждый раз, когда хохлы бьют по нашим штабам и позициям, надо вспоминать, что это просто война. Зачем писать об этом - непонятно. Лучше бы писали о том, каковы наши потери при наступлении, а то пишут только о потерях хохлов.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх