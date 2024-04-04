Стоимость гаджетов в России подорожала из-за новых пошлин, но “это благо” По...

Стоимость гаджетов в России подорожала из-за новых пошлин, но “это благо”После снижения беспошлинного порога товаров из-за рубежа до 200 евро, на маркетплейсах значительно выросла стоимость электроники, о чем пишет “КоммерсантЪ”.