Стоимость гаджетов в России подорожала из-за новых пошлин, но “это благо” По...

Стоимость гаджетов в России подорожала из-за новых пошлин, но “это благо”После снижения беспошлинного порога товаров из-за рубежа до 200 евро, на маркетплейсах значительно выросла стоимость электроники, о чем пишет “КоммерсантЪ”.
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