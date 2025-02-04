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Политика как она есть

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Медведчук раскрыл реальное отношение Запада к украинцам

Медведчук раскрыл реальное отношение Запада к украинцам

Запад отводит гражданам Украины роль чернорабочих и пушечного мяса. Об этом в статье для «Комсомольской правды» написал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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