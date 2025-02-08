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Не плативший алименты Игорь Петренко проводит время с сыновьями: «У нас доверительные отношения. А мама — это мама»

Не плативший алименты Игорь Петренко проводит время с сыновьями: «У нас доверительные отношения. А мама — это мама»

Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2014 году после 10 лет брака. У пары осталось двое детей — сыновья Матвей и Корней.

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