"Реал" благодаря хет-трику Бензема выиграл у ПСЖ в Мадриде и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Матч против французского "Пари Сен-Жермен" завершился со счетом 3:1.Футбольный клуб из испанского города Мадрид "Реал" победил "Пари Сен-Жермен" в матче в рамках одной восьмой финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент The Moscow Post.