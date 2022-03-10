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"Реал" благодаря хет-трику Бензема выиграл у ПСЖ в Мадриде и вышел в четвертьфинал ЛЧ

"Реал" благодаря хет-трику Бензема выиграл у ПСЖ в Мадриде и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Матч против французского "Пари Сен-Жермен" завершился со счетом 3:1.Футбольный клуб из испанского города Мадрид "Реал" победил "Пари Сен-Жермен" в матче в рамках одной восьмой финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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