«В Ливане разверзается ад»

Второй этап военной операции Израиля на юге Ливана пока выглядит в целом успешно для Тель-Авива. «Хезболла» явно испытывает проблемы с организацией связи, нарушенной недавними подрывами начиненных взрывчаткой устройств, и продолжает терять боевых командиров в результате ракетных обстрелов.