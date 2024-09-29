«В Ливане разверзается ад»

Второй этап военной операции Израиля на юге Ливана пока выглядит в целом успешно для Тель-Авива. «Хезболла» явно испытывает проблемы с организацией связи, нарушенной недавними подрывами начиненных взрывчаткой устройств, и продолжает терять боевых командиров в результате ракетных обстрелов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии