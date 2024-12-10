Хорватия приостановила рассмотрение заявлений сирийцев об убежище

TASS/IMAGO/Richard Wareham Власти Хорватии приостановят рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища до выработки единого решения Евросоюза по данному вопросу, сообщил глава МИД страны Давор Божинович.
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