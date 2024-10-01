С 1 октября в РФ проиндексировали выплаты военным пенсионерам и бюджетникам

С 1 октября в России на 5,1% проиндексировали пенсии военным пенсионерам. Увеличение выплсат коснется тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии, противопожарной службе, органах принудительного исполнения, учреждениях уголовно-исполнительной системы и т.