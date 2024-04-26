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Артист Машков объяснил важность «Диктанта Победы»: «Где слово – там мысль, там память»

Артист Машков объяснил важность «Диктанта Победы»: «Где слово – там мысль, там память»

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Человек не рождается с чувством патриотизма или любви к Родине, оно должно быть воспитано на примере старшего поколения, заявил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков в ходе проведения акции «Диктант Победы» в Музее Победы на Поклонной горе.

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