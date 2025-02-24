Боец ВСУ перед гибелью посоветовал Зеленскому взять пример с Гитлера

Солдат ВСУ записал предсмертное видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он попросил его последовать примеру диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщил Telegram-канал«Изнанка».
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