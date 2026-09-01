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Бизнес журнал. Урал

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Объём автокредитов в Свердловской области вырос на 37,3%

Объём автокредитов в Свердловской области вырос на 37,3%

За первые семь месяцев 2026 года в Свердловской области выдано автокредитов на 29,8 млрд рублей, что на 37,3% больше, чем годом ранее.

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