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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Угальде: «Спартак» отклонил предложение из Мексики на 15-17 млн евро месяц назад. Хотим, чтобы Манфред играл в топ-5 лиг Европы»

Курт Морсинк, агент нападающего Манфреда Угальде, заявил, что «Спартак» отклонил крупное предложение о трансфере его клиента.

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