Экипажи Су-35С отработали поддержку бомбардировщиков и штурмовиков

МО: экипажи Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС РФ под Курском Экипажи истребителей Су-35С ВКС России выполнили прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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