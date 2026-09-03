Хачанов выбил из турнира 4-ю ракетку мира! На нынешнем US Open Карен играет как в свои лучшие годы - вместе с Медведевым он вышел в 3-й круг мэйджора

ТЕННИС. Серия «Большой шлем» Без затяжных поединков и дождей на нынешнем US Open не обходится. Винус Уильямс и Софья Кенин установили необычный рекорд: их матч начался, когда по нью-йоркскому времени на часах было уже двадцать минут первого.