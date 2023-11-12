«Проект “Чтобы помнили дети” несёт мир, надежду и любовь…»

Интервью с заслуженной артисткой Республики Молдова Алиной Делисс Благотворительный фонд поддержки и развития детской литературы «Надежда» уже третий год проводит Международный марафон чтецов «Чтобы помнили дети», его руководитель — детский поэт.
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