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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Казанский: «В будущем наверняка появится комментатор на основе ИИ. Как комментатор отношусь нехорошо, но как зритель принимаю как данность»

Комментатор Денис Казанский поделился мнением касательно развития спортивных трансляций, а также предположил возможное появление комментаторов на основе искусственного интеллекта.

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