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Российские СМИ аннулировали новость о перегруппировке войск у Днепра. Почему она сразу выглядела неправдоподобно?

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS Российские государственные информагентства «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что российские военные приняли решение о перегруппировке войск в Херсонской области, однако через несколько минут эти сообщения были аннулированы.

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