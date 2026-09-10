Новак: дефицита бензина в России не допустят

Вице-премьер Александр Новак прокомментировал положение дел на топливном рынке России. В кулуарах клуба «Валдай» он заверил, что обстановка с бензином полностью контролируется, а спрос и предложение сбалансированы.
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